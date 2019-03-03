"ريماس" تقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 5 قروش للسهم

اقترحت الشركة العربية للخزف "سيراميكا ريماس"، توزيع كوبون بواقع 5 قروش للسهم، من أرباح العام الماضي 2018.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أنه من المقترح توزيع 7.8 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2018.



ويبلغ رأسمال الشركة 156.250 مليون جنيه، موزعا على 156.250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 22.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.07 مليون جنيه في 2017.



ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 798.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 683.5 مليون جنيه في العام السابق له.