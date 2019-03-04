5 أجهزة تعويضية يوفرها بنك ناصر لذوى الإعاقة.. تعرف عليها

يساهم بنك ناصر الاجتماعي، بمساعدات من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل دمجهم مع شرائح المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.



ويوفر البنك 5 أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وهى:-

- دراجة بخارية مجهزة، قيمة المساهمة 50% من القيمة بحد أقصى 3 ألاف جنيه.

- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير، قيمة المساهمة 75% كحد أقصي من القيمة (1000 جنيه )

- كرسي متحرك كهربائي، قيمة المساهمة بحد أقصي 50% من القيمة (3000 جنيه).

- كرسي متحرك، قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصي (1000 جنيه).

- أجهزة تعويضية، "سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية ـ أطراف صناعية.. إلخ" قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصي (2000 جنيه ).



إجراءات الحصول على الخدمة:-

طلب صرف المساعدة من البنك يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض.

صورة بطاقة الرقم القومى.

بحث اجتماعى من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها أو دراسة من فرع البنك المختص.

تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة (من مستشفى حكومى ).

إثبـات من مصلحة السجون أو الـرعاية اللاحقة بحـالة السجين.

بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد بقيمة المتأخرات المقيدة على الطالب.

تصرف الإعانة لطالبها مرة واحدة أو شهريا للمدة التى يقررها البنك وفقا لظروف كل حالة على ألا تتجاوز قيمة الإعانة (1200 جنيه) سنويا وإذا كان طالب المساعدة أقل من 18 سنة أو عديم الأهلية يصرف للأب أو الأم أو الوصي الشرعي.

فى الحالات الأخرى: تقديم المستندات المؤيدة للحالة وفقا لرأى الباحث وما تراه الادارة.

للإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبا في منح مساعدات لبعض الحالات الاخرى والتي تحتاج للمساعدة.

كما تصرف المساهمة في الأجهزة التعويضية بشيك عن طريق الفرع للجهة الموردة التي تقوم بموافاة البنك بما يفيد تسلم طالب المساهمة للجهاز المطلوب.