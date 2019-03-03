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الأحد 03/مارس/2019 - 02:41 م

البشير: 2019 سيكون عاما للشباب

الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
أ ش أ
dostor.org/2538688

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكافة ولايات السودان ؛ لاستيعاب كافة الأنشطة الشبابية.

ونوه البشير - خلال تفقده اليوم الأحد، منشآت مدينة السودان الرياضية بالخرطوم - إلى افتتاح المدينة وهي متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر.

وتعهد بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كافة ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان في المنافسات الخارجية، موجها الاتحادات الرياضية بمتابعة كافة المناشط وتلمس العقبات التي تواجهها عبر خطط وبرامج حتى يكون السودان رائدا فيها.

ودعا إلى تضافر كافة الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسسا لاتحادها الأفريقي، قائلا: "إن السودان بإمكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ".

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