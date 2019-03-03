الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة ووهران

تمكنت قوات الجيش الجزائري من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بولايتي المسيلة ووهران.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت دوريات مشتركة للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة ووهران.



وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت دورية للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بعين قزام 12 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط ومركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين، فيما ضبط حرس الحدود 22 بندقية صيد بولاية تبسة.



وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني بوهران أوقفوا تاجر مخدرات وبحوزته 80 كجم من المخدرات.