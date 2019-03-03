قاضي "التخابر" يسمح لـ"مرسي" بالحديث

‎تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة "11" إرهاب، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.



وسمح المستشار محمد شيرين فهمي للمتهم محمد مرسي، بالحديث، فقال "إن تقرير الأمن الوطني الذي عرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بى خاطىء، وعرض التقرير إننى كنت أقيم بأمريكا أعوام 979695، وإننى لم أكن أقيم بالولايات المتحدة إطلاقًا في التسعينات، حيث حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات وعدت للبلاد عام 1985 ولم أسافر للولايات المتحدة على الإطلاق إلا عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة".



وأضاف المتهم: "يمكن إثبات وجودي داخل أمريكا من عدمه في تلك الفترات التي أثبتها التقرير، من جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت محكمة النقض - في وقت سابق - قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.



وفي ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.