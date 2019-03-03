فنزويلا تعلن تمسكها بضرورة تعميق علاقات الشراكة مع روسيا

أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، اليوم الأحد، عن تمسك بلادها بضرورة تعميق علاقات الشراكة مع روسيا.



وقالت رودريجيز- خلال لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، في موسك: "لقد أعطانا الرئيس نيكولاس مادورو تعليمات دقيقة وواضحة للغاية، بأنه يجب علينا تعميق التعاون مع روسيا، وتوسيع علاقاتنا في مجال الطاقة والتجارة والمالية".



وأضافت أن اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي مختلف هيئات السلطة في روسيا كانت ناجحة للغاية، وأنه بفضل زيارتها هذه اتضحت لها أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في حياة روسيا.



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شئون فنزويلا، لافتا إلى أن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.