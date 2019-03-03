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عالم
الأحد 03/مارس/2019 - 02:33 م

الرئيس الكوري الجنوبي يجتمع غدا مع جهاز الأمن الوطني لتقييم نتائج "هانوي"

الرئيس مون جيه-إن
الرئيس مون جيه-إن
dostor.org/2538677

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس مون جيه-إن سيرأس جلسة عامة لمجلس الأمن الوطني بعد ظهر غد الإثنين، لتقييم نتائج قمة هانوي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم أوي-كيوم - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إنه سيتم تقييم نتائج القمة الكورية الشمالية - الأمريكية الثانية في هانوي ومناقشة الخطوات التالية في هذا الاجتماع.

ومن المتوقع أن يتلقى مون تقريرا من كل من وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا ووزير الوحدة جو ميونج-جيون ووزير الدفاع الوطني جونج كيونج-دو خلال الاجتماع.

وسيشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية سو هون ووزير الداخلية والسلامة كيم بو-كيوم ورئيس سكرتارية المكتب الرئاسي نو يونج-مين ومستشار الأمن الوطني جونج وي-يونج وغيرهم من المسؤولين.

ولم تتفق واشنطن وبيونج يانج خلال قمتهما في هانوي على معادلة سعت لها واشنطن تتمثل في نزع كامل للسلاح الكوري مقابل رفع كامل للعقوبات الأمريكية عليها.

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