بدء محاكمة رئيس حسابات "ماسبيرو" و75 متهمًا بالاستيلاء على 24 مليون جنيه

بدأت، منذ قليل، الدائرة "17" بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة في زينهم، محاكمة 76 موظفًا في مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، في قضية تورطهم بالاستيلاء على 24 مليون جنيه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوالوفا، وإيهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.



حضر للجلسة 50 متهمًا في القضية، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام.



وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في "ماسبيرو"، زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين، وتورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير والمخالفة للقانون.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 53 متهمًا "محبوسين" على ذمة القضية، بينما هناك 23 متهمًا هاربًا.