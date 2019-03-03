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الثقافة
الأحد 03/مارس/2019 - 02:31 م

حسين الزناتي: هيئة الكتاب أهدت نقابة الصحفيين 250 إصدارًا

حسين الزناتي: هيئة
جمال عاشور
dostor.org/2538667

عقدت نقابة الصحفيين، لقاءً مفتوحًا مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، للحديث حول السلبيات والإيجابيات الخاصة بالدورة السابقة لمعرض اليوبيل الذهبي، وحول الثقافة والإعلام وصناعة النشر، والشراكة بين الهيئات الثقافية والكيانات النقابية.

وأدار الحوار الكاتب الصحفي حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، الذي أوضح أن علاقة النقابة بالدكتور هيثم ليست جديدة، موضحًا أن "الحاج علي" ضيف كريم على النقابة اليوم.

وقال "الزناتي": إن الحاج علي، من الشخصيات التي تمر بحروب طاحنة، استطاع أن يعدي منها، لافتا إلى أن رئيس هيئة الكتاب أهدى مجموعة من الإصدارات الجديدة للهيئة، للنقابة، ووعدنا بإهداء مكتبة النقابة كل العناوين الجديدة التي تصدر عن الهيئة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن التعاون لم يقتصر على الإهداءات الخاصة بالكتب أو التخفيصات، وستكون النقابة موجودة في المعارض التي تنطمها الهيئة.

وأهدت هيئة الكتاب إصداراتها المتنوعة إلى مكتبة النقابة بعدد 250 عنوانا؛ تضاف إليها الإصدارات الجديدة تباعا لتكون متاحة للإطلاع للصحفيين وأسرهم وزوار النقابة.

حسين الزناتي: هيئة الكتاب أهدت نقابة الصحفيين 250 إصدارًا
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