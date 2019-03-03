مشاهدة الزمالك الان.. بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو kora star

سوف يكون الزمالك ضيفاً فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على بترو أتلتيكو الأنجولى، على إستاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية “لوندا”.

الزمالك يفتقد كهربا وطارق حامد أمام بترو أتليتكو

يفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثانى، ومحمود عبد المنعم “كهربا” للإيقاف من قبل مجلس إدارة النادى، وقد يدفع جروس بالثنائى محمود عبد العزيز “زيزو” لتعويض غياب طارق حامد والمغربى حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو أتليتكو

من المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من كلا من: فى حراسة المرمى( محمود جنش)، وخط الدفاع(حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة )، و خط الوسط (محمود عبد العزيز، فرجانى ساسى، أحمد زيزو أو إبراهيم حسن، أوباما، حميد أحداد)، وخط الهجوم خالد بوطيب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتلتيكو مجاناً ومباشرة في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي



