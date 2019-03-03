البلتاجي يطلب من قاضي "التخابر" عرضه على مستشفى قصر العيني

‎تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة "11" إرهاب، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.



وقال المتهم محمد البلتاجي، إنه أصيب بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وأصيب بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية ظهور الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل إشاعة موجات صوتية على شرايين الرقبة وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن.



وأضاف المتهم: "أطلب من المحكمة عرضي على مستشفى قصر العيني الجامعى حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالتي الصحية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت محكمة النقض - في وقت سابق - قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.



وفي ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.