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الأحد 03/مارس/2019 - 02:23 م

"شاكر" يستقبل رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
عمرو خان
dostor.org/2538654

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأحد، ليو زينيا رئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى (GEIDCO) والوفد المرافق له، وذلك لبحث دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والمنظمة.

رحب شاكر فى بداية اللقاء برئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى GEIDCO، مؤكدًا على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد شاكر على القدرات الكهربائية الكبيرة التى تمتلكها مصر الآن سواء من الطاقات التقليدية أو الطاقات المتجددة معربًا اننا الآن نعمل على أن تصبح مصر محورًا لتبادل الطاقة فى المنطقة.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصرى وعدد من الشركات الصينية مشيرًا إلى التعاون القائم مع شركة State Grid حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس وشركة State Grid خلال مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى وذلك لتطوير وتدعيم شبكة النقل لإستيعاب القدرات الكهربائية الضخمة المضافة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على إنشاء شركة State Grid لحوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت،أشاد السيد Liu Zhenya رئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى(GEIDCO) بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقيها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية مؤكدًا على رغبته فى التعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية.وأضاف أن المنظمة بصدد الإنتهاء من إعداد دراسة شاملة للربط العالمى بنهاية أكتوبر 2019، مشيرًا إلى ضرورة إستغلال القدرات الهائلة التى تمتلكها دول القارة الأفريقية من مصادر مائية وشمسية لصالح القارة،وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء على أتم إستعداد لتقديم كافة المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء بما فى ذلك إستراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة فى مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار فى الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة (GEIDCO) بإعدادها.

وأشار شاكر إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأوضح أنه نتيجة للإستقرار السياسى والإصلاحات الإقتصادية فى مصر نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين ومؤسسات التمويل حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام.

وفى نهاية اللقاء أكد الدكتور شاكر على رؤية وإستعداد قطاع الكهرباء بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة للوقوف وراء الربط الكهربائى العالمى وتبادل الطاقة مع دول الجوار وتقديم كل العون للمنظمة فى هذا المجال.

كما أشار الدكتور شاكر أن هناك مباحثات مع الجانب القبرصى لتبادل قدرات كهربائية مع قبرص بحوالى 2000 ميجاوات على مرحلتين من خلال مد كابل بحرى، موضحًا أننا بذلك نكون قد نجحنا فى وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط والذى سيحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية.

يأتى هذا الإجتماع تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتفعيلًا لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.

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