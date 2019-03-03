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الأحد 03/مارس/2019 - 02:20 م

افتتاح ملتقى مطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة

الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الباسط
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2538652

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة؛ اليوم، "الملتقي الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات"، والذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2019.

بحضور الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس طارق عبد المحسن مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالمنصورة، الدكتور مصطفى صالح عميد معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، الدكتور أحمد أبو الفتوح وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور سمير الموجى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور مجدى زكريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة أبو النصر مقرر الملتقى، ويهدف الملتقى للجمع بين التوجيه المهني والتدريب العملي للمهتمين بمجالات الحاسبات والمعلومات.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط على حاجة سوق العمل لتخصصات الكلية وهو مادفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تساهم مع الجامعة في إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي بحرم الجامعة ليكون حاضنة تكنولوجيا تستوعب مشاريع الطلاب والخريجين وتعمل على تنمية مهاراتهم في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات، كما اشاد بسعي الكلية لإطلاق برنامج دراسي لتدريس مختلف مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور أشرف سويلم إلى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في دعم المجالات الطبية ودورها الملموس في تقليل الخطأ البشري، مما يدل على قيمة ومكانة خريجي الكلية وأن مجالات العمل تمددت لتشمل مختلف نواحي الحياة.

وأكد الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن الملتقى يُسلط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيقات الواقع الافتراضي، إنترنت الأشياء، تعزيز جودة اختبار البرمجيات، دعم التوجه نحو تصميم البرامج الطبية، تطبيقات أمن المعلومات، تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف المحمولة، وتعزيز ثقافة العمل الحر ومساعدة الطلاب والخريجين على رسم المسار المهني الملائم وفق قدراتهم واهتماماتهم ومتطلبات سوق العمل، مضيفا أن الملتقى يستهدف ربط الطلاب بأحدث التقنيات التي تتبناها الشركات المتخصصة في سوق العمل، وأن الكلية لا تدخر جهدا في العمل على إكساب الطلاب المهارات المطلوبة وفق متطلبات سوق العمل، وانها تسعي لإنشاء برامج أكاديمية جديدة كبرامج الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز فرص الطلاب على الالتحاق بسوق العمل.

افتتاح ملتقى مطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح ملتقى مطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح ملتقى مطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
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