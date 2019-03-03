دفاع متهمي "التخابر" يطلب شهادة عنان وشفيق والجنزوري

‎تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة "11" إرهاب، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.



وطلب الدفاع سماع شهادة الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة إبان الدعوى، واللواء مدير المخابرات الحربية آنذاك، وقائد قوات حرس الحدود المصرية وقائد الجيش الثانى الميداني إبان الأحداث.



كما طالب الاستماع لشهادة رؤوساء الوزراء عصام شرف وكمال الجنزوري وأحمد شفيق، ووزير الخارجية محمد العرابي؛ للوقوف عما إذا كان هل توافرت لديهم آية معلومات في القضية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت محكمة النقض - في وقت سابق - قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.



وفي ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.