"التضامن": الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

صرح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ 2019 م حتى الخميس المقبل.



وأكد "عبد الموجود"، أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 112019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.



وأشار "عبد الموجود" إلى أن نهاية مارس الجاري سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين، وفقا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي تم تحديدها وفقا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة، وأن بعثة حج الجمعيات هذا العام قد خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات.



وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية: المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه، وتخصص المؤسسة 10 ٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز، والمستوى الثاني تكون الإقامة فيه بفنادق أربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه، أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران، ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.



كما أكد "عبد الموجود" أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلا على حجاج الجمعيات، كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكرا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.



وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ 2019 م اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصا على سلامته، كما أنه لا بد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.