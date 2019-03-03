سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالنهضة

تلقى قسم شرطة ثان السلام بالنهضة بلاغًا من "أحمد.ع.م"، سائق توك توك، بأنه حال قيادته مركبة "التوك توك"، ملكه، استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة المحمودية بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بإشهار سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على "التوك توك" ومبلغ مالى وهاتف محمول كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وفرا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "خالد.ع.ا" 31 سنة عاطل، و"أشرف.ح.ا" 19 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النيه "أحمد.ج.أ" 29 سنة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.