مكتب مكافحة الإرهاب: 100 مقاتل في داعش يحملون الجنسية النمساوية

قال المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب في النمسا إنه لايزال هناك حوالي 100 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من حاملي الجنسية النمساوية في سوريا والعراق.



ومن جهته.. قال الباحث في شؤون الإرهاب توماس شميدينجر - في تصريح له اليوم الأحد -: "إن الفيديو الذي بثته قناة (أو أر اف) النمساوية المملوكة للدولة حول إلقاء الأكراد القبض على نمساوي ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي هو صادر عن مصدر موثوق"، مضيفا أن الشاب النمساوي الذي تم اعتقاله، ينحدر من أصول تركية وجاري التحقق من صحة جنسيته، ويمكن أن يكون أول مقاتل في تنظيم داعش الإرهابي من النمسا يتم القبض عليه من قبل الوحدات الكردية.



وكانت القناة النمساوية قد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب قال أنه من فيينا، وقد ألقى الأكراد القبض عليه في سوريا.