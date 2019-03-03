ضبط 1200 لتر سولار مدعم في الفيوم

نجحت حملة تموينية مكبرة، قادها العقيد تامر حسن رئيس مباحث تموين الفيوم، في ضبط سيارة نقل منوفية محملة بكمية كبيرة من السولار المدعم، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن حملة تموينية من ضبط السيارة رقم م ع ب 7384 نقل المنوفية بفنطاس قيادة محمد فتحي إسماعيل، 30 سنة، سائق، ومقيم في الخطاطبة مدينة السادات منوفية، محملة بكمية كبيرة من السولار المدعم بإجمالي 1200 لتر.



تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والقبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 88 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.