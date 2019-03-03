وزير الآثار يتابع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، اليوم الأحد، أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.



وأكد "العناني" أن هذا العام سيشهد افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية، بتكلفة 67 مليون جنيه، كما سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والذي يعد من أكبر وأشهر المتاحف، في الربع الثاني من هذا العام.



وأكد أنه سيتم العمل بخطوات جادة للعمل على منطقة أبو مينا الأثرية، بتكلفة 15 مليون جنيه، لسحب المياه الجوفية بتلك المنطقة بأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي.