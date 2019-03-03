مايكل ريجان: السيسي رجل شجاع ومصر الوحيدة التي تعزز الحرية الدينية

أشاد مايكل ريجان الابن الأكبر للرئيس الأمريكي الرحل رونالد ريجان ورئيس مؤسسة ريجان ليجاسي والإعلامي في شبكة نيوزماكس، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مقال نشر على موقع الشبكة الإلكتروني واصفا أياه بالرئيس الشجاع وأن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط والتي يقوم فيها رئيس بخطوات بارزة لتعزيز الحرية الدينية والأمن والاستقرار وحالة التعايش بين الأديان.



ووفقا لريجان، فإن العام الجاري يعد أكثر الأعوام التي يتجلى فيها إجراءات السيسي متعجبا من إهمال وسائل الإعلام العالمية إلى حد كبير ذلك التطور التاريخي على الرغم من أنه أمر يستحق التدقيق والتحليل

وأكد ان هناك بلد أحرز فيه تقدم كبير، وآخر يستمر فيه التقدم، وآخر يبدأ فيه التقدم المبدئي، لكن مصر هي المكان الذي يتعايش فيها جميع الأديان سلميا، وهناك إجراءات لحماية الأقباط، وهناك احترام لهم كجزء من النسيج المصري ذي الأغلبية المسلمة.



ويقول "ريجان" رغم هجوم داعش والإخوان والتنظيمات الأخرى لدور العبادة غير الإسلامية ومحاولة إثارة العنف الطائفي إلا إنهم لم ينجحوا في ذلك في ظل السيسي، حيث بعث السيسي رسالة لا لبس فيها إلى الإرهاب وإلى غير المقتنعين بالحرية الدينية في مصر من خلال بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، فضلًا عن حماية الأقباط وبناء الكنائس وتجديد المحطم منها وغيرها من الإجراءات.



وقال ريجان إن في الأردن أيضا يستمر الملك عبد الله في السماح بالحرية الدينية ويحمي العاهل الأردني بقوة حقّ المسيحيين في الأردن البالغ عددهم 145 الف لبناء الكنائس وتشغيلها، وتعليم الكتب المقدسة، وتنظيم جولات في الأماكن المقدسة المسيحية المهمة، وإقامة مدرسة إنجيلية.



وبفضل دعم الملك، تم إنشاء حديقة وطنية في موقع تعميد يوحنا المعمدان للنبي عيسى واعترف بالحدث وقد تم منح ما مجموعه 13 طائفة مسيحية مختلفة الإذن لبناء الكنائس الفردية في الحديقة وإجراء التعميد في نهر الأردن.



وفي الإمارات هناك تقدم مبدئي حيث زار وفد إنجيلي الإمارات وخلال زيارته، تعلم أن أكثر من 700 جماعة مسيحية تعمل بحرية هناك، وأن المسيحيين يشكلون 10٪ من السكان.



واختتم مقاله بأن الحرية الدينية بدأت تتضح في الشرق الأوسط وعلى الولايات المتحدة أيضا أن ترحب بالمسلمين الموجودين على أراضيها.