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محافظات
الأحد 03/مارس/2019 - 01:06 م

مستشفى زفتى: الإقبال على "100 مليون صحة" فى تزايد مستمر (صور)

100 مليون صحة
100 مليون صحة
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم فودة
dostor.org/2538512

واصل المواطنون بمراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأحد، ولليوم الثالث على التوالي من بدء الحملة، التوافد المكثف على أماكن حملات مبادرة " 100 مليون صحة "، للكشف المبكر عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وذلك ضمن محافظات المرحلة الثالثة والتي ستستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

شهدت المبادرة فى يومها الثالث، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، خاصة داخل المراكز الطبية والمستشفيات العامة واللجان الثابتة والمتنقلة، وظهرت أعداد كثيفة داخل لجان مستشفى زفتى العام وذلك لاكتشاف المصابين بفيروس سي والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتقديم الرعاية الصحية والعلاج للحالات التي يثبت إيجابيتها بالمجان.

وأعلن الدكتور محمد الجوهرى مدير عام مستشفى زفتى العام، أن إقبال المواطنين فى تزايد مستمر وأن الفحوصات للمترددين تبدأ عند التاسعة صباحًا وتنتهى عند التاسعة مساءً مُقسمة على فترتين، موضحًا أن اليوم شهد زحامًا شديدًا مع فتح المستشفى أبوابها من أجل الحصول على الخدمة المجانية بالكامل مضيفًا جميع إمكانيات المستشفى مُسخرة من أجل الحملة وأنه وجميع الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى موجودين ومتواجدين من أجل تذليل أى عقبات قد يواجها الجمهور أو أطقم العمل.

وأضاف أن مديرية الصحة بالغربية على تواصل لحظة بلحظة معه ومع أطقم العمل داخل المستشفى وخارجها، وتقوم بعض اللجان التفتيشية بمراجعة كل ما يدور أولًا بأول وتقوم بزيارة نقاط العمل فى جميع أرجاء المدينة، والتى تعد المستشفى هى المكان المرجع للجميع فى أى حالات طوارئ أو أى احتياجات طبية، وهى المكان الأكثر زحامًا داخل المدينة من أجل الحصول على خدمات المبادرة.

وقال منسق الحملة بالمستشفى الدكتور بلال عسكر، أن المبادرة يومًا بعد يوم تشهد إقبالًا كثيفًا كما كان متوقعًا وإن الحملة استعدت استعدادا مناسبًا لكى يستفيد المواطن بهذه الحملة التى تُقدم كاملة بالمجان وحال وجود عينات إيجابية تستحق العلاج يتم على الفور الترتيب لصرف العلاج مجانى، مضيفًا أن مبادرة رئيس الجمهورية تستحق الإشادة والتحية وأقل شكر لها من المواطن البسيط هو أن يحضر للاطمئنان على نفسه.

مستشفى زفتى: الإقبال على "100 مليون صحة" فى تزايد مستمر (صور)
مستشفى زفتى: الإقبال على "100 مليون صحة" فى تزايد مستمر (صور)
مستشفى زفتى: الإقبال على "100 مليون صحة" فى تزايد مستمر (صور)
مستشفى زفتى: الإقبال على "100 مليون صحة" فى تزايد مستمر (صور)
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