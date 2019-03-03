تراجع أرباح "مرسيليا الخليجية" إلى 1.97 مليون جنيه

كشفت المؤشرات المالية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري عن تراجع أرباحها، خلال العام الماضي، بنسبة 51.9%، لتصل إلى 1.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون جنيه في 2017.



وتراجعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 352.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 452.6 مليون جنيه في العام السابق له.



وأرجعت الشركة انخفاض حجم الإيرادات إلى إجراءات قيام الشركة بتسليم الوحدات المتبقية من مشروع بيتش 4 المرحلة الأولى، لافتة إلى أنها تسعى لارتفاع حجم الإيراد من خلال تسليم الشركة وحدات المرحلة الثانية خلال 2019.



وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.95 مليون جنيه صافي ربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

