الإمارات تقدم 7 مستشفيات مجهزة بالكامل لمدينة حضر موت باليمن

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع محافظة حضرموت باليمن من أجل تطوير القطاع الصحي، وامداد اليمن بالمزيد من المساعدات الانسانية، في حضور الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر محمد عتيق الفلاحي، وسفير الإمارات لدى اليمن سالم خليفة الغفلي، واللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.



ومن المتوقع أن تقدم الهيئة لمدينة حضر موت باليمن، سبعة مستشفيات حديثة مجهزة بالكامل، وبذلك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 66 مليونًا و200 ألف درهم.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الامارات العربية المتحدة من أجل اعادة الإعمار وتأهيل القطاعات الحيوية والصحية في اليمن بعد اعلان الامم المتحدة عن ان الوضع الانساني في اليمن يواجه حالة حرب.