بث مباشر| مباراة ليفربول وإيفرتون 7sry اليوم الأحد 3-3-2019

يقدم "الدستور مباشر" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، الأحد 3-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون، التي تقام على ملعب "جوديسون بارك"، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 6:15 مساءً.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ69 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن مانشستر سيتي الذي خطف الصدارة ليلة الأمس بعد الفوز على بورنموث بهدف دون رد، ويملك إيفرتون 36 نقطة في المركز العاشر، ويقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي مارتن أتكينسون.

ويسعى "صلاح" ورفاقه في فريق الريدز، إلى تحقيق الفوز لضرب عصفورين بحجر، الأول استعادة صدارة جدول ترتيب البريميرليج، والثاني حسم الديربي.







