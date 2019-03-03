370 ألف سهم إجمالي طلبات الاكتتاب العام لـ"الشرقية للدخان"

بلغت إجمالي طلبات الاكتتاب العام في حصة الشرقية للدخان والبالغة 5 ملايين سهم نحو 370 ألفا لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد – أولى أيام الاكتتاب العام في الحصة المطروحة والبالغة 4.5 % من رأسمال الشركة.



كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد على أن الطرح الخاص لأسهم الشركة قد تمت تغطيته 1.8 مرة وبسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019.



وأضاف الوزير، أن الطرح العام لأسهم الشركة اليوم الأحد 3 مارس 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.



ويمثل الطرح الخاص نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.



والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.