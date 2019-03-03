استقرار أسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الأحد، في أسواق العبور، وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بين 85 و165 جنيهًا، والدنيس 90 جنيهًا، والبربون 30 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البلطي 23 جنيها، والبلطي نمرة "2" 21 جنيها، والبلطي نمرة "3" بلغ سعره 9 جنيهات، والبلطي الأسواني 27 جنيهًا، وقشر البياض 35 جنيهًا، والبياض البلدي 55 جنيهًا.



وبلغ سعر المكرونة الخليجي 44 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 130 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.



كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 70 جنيهًا، والبوري "2" بسعر 30 جنيهًا، والبوري بسعر 40 جنيهًا.