تأجيل إعادة محاكمة 66 متهمًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" للغد

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة غدٍ الإثنين.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد بتدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.