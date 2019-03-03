طقس سيئ يضرب محافظة كفرالشيخ

شهدت محافظة كفرالشيخ، صباح اليوم الأحد، حالة من الطقس السيئ التي ضربت معظم مراكز ومدن المحافظة، حيث نشطت الرياح بشكل كبير مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



ورفعت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة حالة الطوارئ القصوى، فيما انتشرت الأكمنة على الطرق السريعة، خاصةً الطريق الدولى الساحلى، والطرق الرئيسية، لتنظيم الحركة المرورية، منعًا لوقوع حوادث.



وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفرالشيخ، حالة الطوارئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة أى تغييرات مناخية، أو طوارئ قد تحدث، بالإضافة إلى انعقاد غرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، وإدارة الأزمات، بنطاق المحافظة على مدار الـ24 ساعة القادمة.