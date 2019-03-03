إغلاق مزلقانات السكة الحديد العشوائية في السويس

بدأ مسئولو السكك الحديدية بمحافظة السويس بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، اليوم الأحد، في إغلاق مزلقانات القطارات العشوائية.



وشهدت عملية إغلاق مزلقان السكة الحديد العشوائي الرابط بين مدينة الملك عبدالله ومدينة عدلي منصور بحي عتاقة مناقشات بين السكان بالمدينتين ومسئولي السكة الحديد لأن المزلقان الذي تم إغلاقه هو المنفذ الوحيد لدخول السيارات إلى مدينة الملك عبدالله.



وأكد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أنه تم تطوير عدد من المزلقانات بالمحافظة من بينهم مزلقان المثلث، وأيضًا تم إغلاق مزلقانات عشوائية بحي الجناين، مشددًا على الحرص على سلامة المواطنين بالمحافظة.



وقال علي رجب، من سكان مدينة الملك عبدالله بالسويس، إننا لسنا معترضين على غلق مزلقان عشوائي، لكننا نريد منفذ آخر لدخول السيارات للمدينة لأنه بإغلاق المزلقان ستتوقف حركة دخول السيارات، مؤكدًا أن مسئولي حي عتاقة والمرور أكدوا أنه سيتم إنهاء المشكلة وإيجاد منافذ سالمة لمرور السيارات.