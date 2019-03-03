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عالم
الأحد 03/مارس/2019 - 12:42 م

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشأة تجارية بالقدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2538473

هدمت الجرافات التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، مغسلة سيارات في بلدة بيت صفاصفا جنوب القدس المحتلة وذلك بحجة عدم الترخيص.

وقال مصدر في البلدة، إن الهدف الحقيقي لهدم المغسلة هو التمهيد لمرور خط القطار الخفيف إلى مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة.

في سياق آخر، أكدت لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة مؤخرا قرارها الرافض للمصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين وذلك بحجة أنّ الإجراءات التي كانت متبّعة حتى اليوم اختلفت ولم تعد مقبولة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، أن قرار بلدية الاحتلال يعني منعا شبه تام لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيتهم على الأرض والبيوت.

من ناحية أخرى، سلمت سلطات الاحتلال اليوم قرارا يقضي بإبعاد رئيس المجلس الإسلامي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما، حيث اعتقل الأحد الماضي وافرج عنه بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع والحضور للتحقيق مجددا بتاريخ اليوم، ليفاجأ بقرار إبعاده.

فيما سلمت مخابرات الاحتلال فجر اليوم، الوزير السابق حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف في القدس مذكرة استدعاء للتحقيق في مركز توقيف "المسكوبية".

وقالت مصادر مقدسية إن قوة من مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل عبد القادر وسلمته مذكرة الاستدعاء.

كما سلمت سلطات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك عرفات نجيب قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الحارس عرفات قبل أسبوع، وأفرجت عنه بشرط الإبعاد لمدة 7 أيام، فيما استدعته اليوم لتسليمه أمر إبعاد عن الأقصى لستة أشهر، بحجة المشاركة في فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد المبارك.

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