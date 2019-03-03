واشنطن بوست: السيطرة على آخر جيوب داعش بسوريا نهاية حملة عالمية مدمرة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، الضوء على اشتداد حدة الهجوم البري على آخر جيوب داعش في قرية الباغوز بشرق سوريا، ونجاح المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة في إحراز تقدم ملحوظ في خضم الاشتباكات العنيفة.



وأوضحت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن مسألة السيطرة على آخر جيب لداعش في قرية الباغوز من شأنها أن تمثل نهاية حملة عالمية مدمرة استمرت أربعة أعوام لإنهاء سيطرة الجماعة المتشددة على الأراضي في سوريا والعراق، والتي كانت شديدة القوة والهيمنة منذ 2014، وسيطرت على ما يقرب من ثلث العراق وسوريا.



ونقلت الصحيفة عن مصطفى بالي، المسئول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قوله: "بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في الباغوز سوى الإرهابيين، لذلك بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا".



وأضافت الصحيفة أنه شوهدت طائرتان مروحيتان للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تدوران حول منطقة القتال، أمس السبت، حيث تم سماع دوي انفجار في وقت لاحق، وتصاعد دخان أسود كثيف في السماء، وأنه على ما يبدو غارة جوية للتحالف.



وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية إن القوة التي يقودها الأكراد لا يمكن أن تعتمد على الضربات الجوية من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لأن مسلحي داعش منتشرون في كل مكان "لذا عليك أن تعتمد على الضربات الجوية ثم تتقدم على الأرض لتسبب خسائر فادحة".



وتابع: "على الأقل الآن، نحاول التقدم على الأرض بضربات جوية محدودة، حاليًا الاشتباكات جارية، لا يوجد تقريبا أي غارات جوية هذا الصباح، كانت هناك غارات جوية قليلة في الصباح ولا شيء آخر بعد ذلك".