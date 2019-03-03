القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
حوادث
الأحد 03/مارس/2019 - 12:41 م

إعدام متهم والمؤبد لـ4 آخرين في "خلية أكتوبر الإرهابية"

إعدام متهم والمؤبد
عادل عبد العال
dostor.org/2538470

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا حضوريًا للمتهم "محمد إبراهيم فتحي محمد" وكنيته "أبوأنس"، وذلك في إعادة محاكمته بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية".

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم وليد حافظ مهران كنيته "خطاب"، ومحمد أحمد حسن كنيته "أبو خطاب"، ومحمد عبد الحميد إبراهيم "ابو القعقاع"، وأحمد محمد فؤاد "أبو يوسف"، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

واستهلت المحكمة حُكمها بالإشارة إلى أن الحكم جاء بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع، ورأي فضيلة مفتي الجمهورية، والمداولة قانونًا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ 4 أيام

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ اسبوع

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ اسبوع

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ أقل من شهر

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

الآن

شرطة النقل تضبط 6 قضايا فساد بهيئة البريد

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

بوتفلیقة يعلن عن ممتلكاته استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

إبادة 518 مزرعة مخدرات جنوب سيناء

ads
الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

المدرب العام للأهلي يؤكد صعوبة مباراة بتروجت

فوز فيدرر باللقب الـ 100 يستحوذ على اهتمام الصحف الفرنسية

إعلان حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز لكرة القدم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ads
كشكول

جامعتا المعرفة الدولية و Coventry يشاركان فى معرض الجامعات

ضبط 4 طلاب في محاولة سرقة محتويات مدرسة بالدقهلية

عبد الغفار: منظومة الوافدين صناعة يتم العمل علي تطويرها

"المغربي" يتفقد مستشفى بنها الجامعي ويشيد بالنشاط الطلابي في كلية الطب

التعليم العالي: المنتدي العالمى يتماشي مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة

الأمصار

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الصفراء شمالي صعدة

السندريلا تفتتح الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

تويتر يتحدى قرارات طهران.. نشر صورة جديدة لزعيم إيراني وزوجته

أجدادها من العبيد.. برنامج تلفزيوني يفجر مفاجأة حول ميجان ماركل

قرقاش يصف الحضور القطري في المحافل الدولية بـ "الهامشي"

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

نقص في أعداد المعلمين المدربين بالمدارس في كينيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎