تحرير محاضر ضد 63 مخبزًا مخالفًا في الشرقية

حررت مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الإدارات التموينية، محاضر ضد 63 مخبزًا؛ لوجود عدة مخالفات، وذلك في حملات تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق دائرة المحافظة.



وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارات التموين بمراكز "أبوحماد- أبوكبير - ههيا- ديرب نجم- منيا القمح"، قامت بحملات تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر ضد 63 مخبزًا لوجود مخالفات بها، ما بين عدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأضافت أنه تم توجيه الإدارات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفه للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، وإحكام الرقابة عليهم لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.