غدًا.. بيومى فؤاد يكشف أسرار مسيرته المهنية بـ"واحد من الناس"

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، فى التاسعة والنصف مساء غد الإثنين، على شاشة النهار، النجم بيومى فؤاد، فى حوار فنى شيق، ويكشف أسرارا وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية واستعداداته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية فى المستقبل.



ويتطرق الحوار إلى كشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته وكيف كانت انطلاقته وأقرب الناس إليه من الوسط الفنى وخارجه.



يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل عبر شاشة قناة النهار.