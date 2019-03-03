"دلتا للطباعة" تقترح توزيع كوبون نقدي بواقع جنيه لكل سهم

اقترح مجلس إدارة شركة دلتا للطباعة والتغليف، توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح العام الماضي، بواقع جنيه لكل سهم.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع الكوبون النقدي على دفعتين، الأولى بواقع 50 قرشا لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية والثانية بواقع 50 قرشا لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى مطلع أكتوبر المقبل.



وأضافت أن مجلس الإدارة اقترح ترحيل الرصيد الباقي إلى الاحتياطي تدعيما للمركز المالي للشركة.



وسجلت دلتا للطباعة صافي ربح بلغ 9.27 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.04 مليون جنيه أرباح خلال 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة في 2018 حيث سجلت 192.96 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 151.01 مليون جنيه خلال 2017.