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الأحد 03/مارس/2019 - 12:33 م

ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالخليفة

ضبط تشكيل عصابي تخصص
dostor.org/2538458

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، عقب مصرع نجار أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله "عمر. إ. ع" 37 سنة، نجار ومقيم بدائرة القسم (متوفى وبه آثار خدوش وسحجات).

على الفور انتقلت مباحث القسم، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى وكل من "عائشة. م. ح" 55 سنة موظفة، و"إسلام. م. ا" 21 سنة طالب، و"رجب. س. ر" 26 سنة عامل، و"محمد. خ. ف" 22 سنة عامل، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأولى، وأثناء أعمال الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة نتج عنه حدوث إصابته التى أدت لوفاته، وعقب ذلك قاموا بسحب المتوفى من داخل الحفرة باستخدام حبل ونقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.

وبالانتقال للعقار محل الواقعة عثر بداخله على حفرة ( قطرها 2×3 متر بعمق 2،5 متر ) والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن هروب المتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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