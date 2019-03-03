وزير البترول يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جيلن ميلز السفير الأسترالي بالقاهرة.



وتم خلال اللقاء استعراض آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في مجال التعدين والاستفادة من خبرة الشركات الاسترالية في هذا المجال خاصة مع التعديلات في بعض بنود قانون التعدين الجديد، الجاري حاليًا إجرائها التي من شأنها تحفيز الاستثمارات في استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة.



وأشاد بالعلاقات المصرية الاستراتيجية ووجود العديد من الروابط على مدى تاريخ طويل من التعاون الإيجابي الذي يعود بالنفع على البلدين.



واستعرض "الملا" التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في ظل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتي حفزت الشركات العالمية لزيادة أنشطتها من مختلف مجالات الصناعة البترولية.



من جانبه أشاد السفير الاسترالي بالنجاحات التي حققها قطاع البترول والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول واهتمام بلاده بالاستثمار في مصر في ظل الفرص المتاحة.