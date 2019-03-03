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الأحد 03/مارس/2019 - 11:44 ص

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 7 Star

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 7 Star

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون
الدستور مباشر
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بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 7 Star

يفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود الثلاثى جو جوميز وديان لوفرين وتشامبرلين بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبيرتو فيرمينو الذى تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضى، وهى الإصابة التي غاب على إثرها عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام واتفورد، فى حين سيغيب عن إيفرتون ليتون باينز بداعى الإصابة، وكيرت زوما للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 7 Star

ويحتل نادي ليفربول حالياً الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، أما إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد مرور 28 جولة حتى الآن.

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 7 Star

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بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 7 Star

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