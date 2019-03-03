غدا "جيلان من كازبلانكا" على طاولة ورشة الزيتون

تنظم ورشة الزيتون الأدبية، بمقرها بحزب التجمع، في السابعة من مساء غد الإثنين، حفل مناقشة ديوان "جيلان من كازبلانكا" للشاعر أشرف البولاقي، والصادر عن دار بردية للنشر.



ويشارك فى المناقشة كل من: الشاعر والمترجم أسامة جاد، والشاعر عمرو الشيخ، والكاتب الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، ويدير الندوة ويقدمها الناقد مدحت صفوت.



يشار إلي أن "البولاقي" كتب فى عدة أجناس أدبية، فقد صدرت له كتابات قصصية ونقدية وفكرية، تجعله ركيزة أدبية وثقافية مهمة فى الجنوب (محافظة قنا)، كما أنه مشارك بقوة فى الظاهرة الثقافية فى الصعيد.