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الأحد 03/مارس/2019 - 11:31 ص

لليوم الثالث على التوالي.. مبادرة "100 مليون صحة" بالغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2538307

استقبلت الإدارت الصحية بمحافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، المواطنين لتنفيذ الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس "سي"، في إطار مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء على هذا المرض، والتي ستستمر لمدة شهرين، بداية من أول مارس، حتى نهاية إبريل، لاكتشاف الحالات المصابة، وصرف العلاج لها.

وقال الدكتور محمود سنيد، أحد المشرفين على الحملة إن اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفًا من المواطنين للفحص عليهم، فيما يؤكد إهتمام المواطنين بالصحة.

وأوضح أن الإدارة الصحية "المحلة ثاني" بمدينة المحلة الكبرى، قامت بتجهيز المستشفيات، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص للاكتشاف المبكر لهذا المرض، وتوفير العلاج وصرفه للمرضى بأقصى سرعة، والمتابعة المستمرة للحالات المرضية.

وتابع أن هناك فريق عمل متكامل لهذه الحملة، برئاسة سيد قاعود مدير الإدارة، والمنسق العام الدكتور محمد طه، والمشرفين علي الحملة ومنهم محمد راضي وأحمد ياسين، مندوب حزب مستقبل وطن.

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