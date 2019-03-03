إحباط تهريب 54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، أثناء ملاحظة الحالة بالطريق الإقليمي - بدائرة مركز شرطة سنورس، من ضبط سيارة نقل قيادة "طارق ى. ت" 41 سنة، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط، وبحوزة السائق 40 قرص مخدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 54 ألف قرص مخدر داخل صندوق حديد.



بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة التي ضُبطت بحوزته بقصد التعاطي، والكمية التي تم ضبطها بالسيارة، قام باستلامها من شخص لا يعلم بياناته من مدينة بمطروح لتوصيلها إلى "صاحب معرض سيارات بمركز شرطة ديروط بأسيوط".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمَين.