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الأحد 03/مارس/2019 - 11:27 ص

شاروبيم يتفقد حملة "100 مليون صحة"

الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2538298

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم، أعمال مبادرة "100 مليون صحة" بمستشفى المطرية المركزي.

وأشاد المحافظ بالإقبال الكبير من المواطنين للكشف عن فيروس سي وضغط الدم والسكر والسمنة، وقال إن هذه المبادرة التي تعد حدثا غير مسبوق تهدف إلى علاج جميع المصريين من الأمراض التي بدأت في الانتشار خلال السنوات الأخيرة وهي أمراض تؤثر على السلامه النفسيه وإنتاجية المواطن كما تؤثرعلى الاقتصاد الوطنى.

وثمن محافظ الدقهلية على أداء فرق عمل المبادرة التي شاهدها في الكشف على المواطنين وتحديد مدى احتياجهم للعلاج الذي يتم بالمجان وعلى نفقه الدوله بالكامل كما قام الدكتور كمال شاروبيم بجوله داخل المستشفى تفقد خلالها قسم الغسيل الكلوى واستمع إلى عدد من المرضى الذين أشادوا بمعاملة الأطباء وهيئه التمريض والخدمات المقدمه لهم وقدم محافظ الدقهلية الشكر لجميع العاملين بالمستشفى وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم خدمه طبيه متميزة تلقى قبولا ورضا من المواطنين.

شاروبيم يتفقد حملة "100 مليون صحة"
شاروبيم يتفقد حملة "100 مليون صحة"
شاروبيم يتفقد حملة "100 مليون صحة"
شاروبيم يتفقد حملة "100 مليون صحة"
شاروبيم يتفقد حملة "100 مليون صحة"
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