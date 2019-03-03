تنفيذ 13 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية في المنطقة الأثرية

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن ضبط 13 مشتبها به، وتنفيذ 13 حكمًا قضائيًا، وضبط بائعين متجولين، و4 خيال وجمال.



كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.



وواصل ضباط مباحث التموين شن الحملات، حيث تم ضبط صاحب شركة لاتهامه بحيازة كمية من كشاف الطوارئ المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، بلغ عددها 8436 كشافا.



كما تم تحرير 71 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبر ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.