مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر فى حين ينتظر أن يخوض ماركو سيلفا، المدير الفنى لـ إيفرتون، مباراة ليفربول بتشكيل يضم كلاً من: جوردان بيكفورد فى حراسة المرمى، لوكاس دينييه، مايكل كين، فيل جاجيلكا، سيموس كولمان، أندرى جوميز، إدريسا جاى، ثيو والكوت، جيلفى سيجوردسون، برنارد دوارتى، وريتشارليسون.





يوتيوب - بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي| Yalla Shoot





يستضيف فريق إيفرتون الإنجليزي نظيره ليفربول والمحترف ضمن صفوفه محمد صلاح ضيفاً على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب “جوديسون بارك” ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات “البريميرليج”.





يوتيوب - بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي| Yalla Shoot



ومن المنتظر أن يخوض يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، مباراة الديربى بتشكيل يضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى، آندى روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت آرنولد، نابى كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم، ساديو مانى، ديفوك أوريجى، ومحمد صلاح.





يوتيوب - بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي| Yalla Shoot

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.





يوتيوب - بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي| Yalla Shoot



ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود الثلاثى جو جوميز وديان لوفرين وتشامبرلين بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبيرتو فيرمينو الذى تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضى، وهى الإصابة التي غاب على إثرها عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام واتفورد، فى حين سيغيب عن إيفرتون ليتون باينز بداعى الإصابة، وكيرت زوما للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



