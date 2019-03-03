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الأحد 03/مارس/2019 - 11:18 ص

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و600 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
dostor.org/2538286

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس السبت، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات، أمس السبت، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و645 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121، منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة، خلال 27 شهرا حتى ديسمبر 2018.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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