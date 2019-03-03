ضبط 3384 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 3384 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 110 مخالفات تجاوز سرعات، و1433 مخالفة نموذج 125.





كما تم رصد 68 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 8 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و63 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 35 دراجة بخارية وسيارة.