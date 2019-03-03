أمير مرتضى: حظوظ الزمالك بالكونفدرالية قائمة

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أنه على الرغم من صعوبة موقف الفريق بمجموعته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلا أنه قادر على العودة مجددا وتحسين نتائجه خلال المواجهات الثلاث المقبلة.



كما أكد - في تصريحات اليوم الأحد نقلها الموقع الرسمى للنادي - أن مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو، المقرر إقامتها اليوم، فرصة جيدة للاعبين والجهاز الفني، من أجل العودة مجددا للمنافسة في المجموعة وتحسين ترتيب الفريق، والمنافسة على أحد بطاقتي التأهل لدور الـ8.



وقال المشرف العام على الكرة "إن نتائج مجموعة الزمالك معقده للغاية، ونتائج الأندية التي تنافسنا تتغير من مباراة إلى أخرى، وهو ما يجعل المنافسة قائمة حتى الجولة الأخيرة لتلك المجموعة".



وأضاف أمير مرتضي، أن بطاقات التأهل عن تلك المجموعة لدور الـ8 من الكونفدرالية لن يتم حسمها إلا فى نهاية المجموعات، وأوضح أن نتائج الفريق خلال شهر فبراير الماضي لم تكن جيدة، ولكن هناك ميزة أن هذا التعثر تم في منتصف الموسم، والفريق قادر على تجاوز تلك الكبوة والعودة مرة أخرى.



وأشار إلى أن لاعبي الزمالك تعهدوا على العودة لتحقيق النتائج الجيدة، خاصة وأن مجلس الإدارة لا يبخل في توفير الدعم والمساندة لهم.