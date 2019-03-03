القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
لايف ستايل
الأحد 03/مارس/2019 - 11:15 ص

لتوفير "حياة كريمة".. "شبرا الخير" تطلق حملة لتوزيع الخضراوات "مجانا"

جمعية شبرا الخير
جمعية شبرا الخير
dostor.org/2538278

أطلقت جمعية شبرا الخير حملة تحت عنوان "أهالينا"، لتوزيع الخضراوات الطازجة مجانا، على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة شبرا الخيمة، التي يقطنها نحو مليوني مواطن بمحافظة القليوبية.

وتأتي الحملة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين الأكثر احتياجا.

وتستهدف حملة "أهالينا" توزيع الخضراوات الطازجة مرتين شهريا على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة شبرا الخيمة، والمسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية بعد إجراء أكثر من بحث اجتماعي لهم من قبل الشباب القائم على إدارة الجمعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في يناير الماضي الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخاً لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال 2019.

وقال إيهاب فاروق، رئيس جمعية شبرا الخير، إن "حملة أهالينا ليست الأولى ولا الأخيرة لدعم أهالينا في شبرا الخيمة والقليوبية، إذ كانت البداية مع تأسيس الجمعية في سبتمبر وقبل نهاية العام استطعنا تيسير زواج 73 عروسة من اليتيمات ومن الأسر الأكثر احتياجا، ثم توزيع مئات الألحفة على الأسر المتواجدة بقاعدة بيانات الجمعية ثم رسم البهجة مع دخول العام الجديد بتوزيع الهدايا العينية على أهالي شبرا الخيمة".

وأضاف: "مع بداية العام أطلقت الجمعية حملتين لتوزيع اللحوم مجاناً على الأهالي، واليوم نأتي بتوزيع الخضراوات الطازجة على أهالينا للمساهمة في توفير حياة كريمة".

وأضاف رئيس الجمعية: "نجهز العديد من الحملات خلال هذا العام لمساعدة أكثر عدد ممكن من الأسر التي نقوم بالتأكد من حالتهم وأنهم الأكثر احتياجا.. ومن المقرر أن تطلق الجمعية حملة (بنحبك يا أمي) منتصف مارس الجاري لتكريم أكثر من 30 أم مثالية بالقليوبية، إلى جانب تكريم عدد من أسر شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة من أهالينا بالقليوبية".

لتوفير "حياة كريمة".. "شبرا الخير" تطلق حملة لتوزيع الخضراوات "مجانا"
لتوفير "حياة كريمة".. "شبرا الخير" تطلق حملة لتوزيع الخضراوات "مجانا"
الآن

ًأمريكا تخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين غدًا

متابعة السيسي لحالة مصابي محطة مصر وحملة 100 مليون صحة يتصدران اهتمامات الصحف

"سلاح الوعي.. يهزم الإرهاب" و"شهامة المصريين" أبرز مقالات اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

إصابة 7 مواطنين في تصادم سيارتين بالسويس

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

أمير مرتضى: حظوظ الزمالك بالكونفدرالية قائمة

سيطرة إثيوبيا على ماراثون طوكيو

كيريوس يفوز بلقب بطولة أكابولكو للتنس

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

إصابة 7 مواطنين في تصادم سيارتين بالسويس

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ads
كشكول

التعليم العالي: العاصمة الإدارية الجديدة مقراً للمنتدي العالمي

عبد الغفار : المنتدي العالمى يحقق الجودة بالمؤسسات التعليمية

تعليم الإسكندرية: فصل طالب 15 يوماً بعد تطاوله علي معلمه

بالفيديو.. تلاميذ البحيرة يواجهون مخاطر الموت غرقاً

"لا للمخدرات" ندوة بكلية البنات الإسلامية بـ"أزهر أسيوط"

الأمصار

تعرف على شروط البحرين لعودة قطر مرة أخرى للمنطقة

القبائل تهزم الحوثي.. انشقاقات متتالية عن المليشيا وانضمامها لـ"حجور"

انطلاق مراسم الاحتفاء بـ "شعلة الأولمبياد الخاص" في الإمارات

مسؤول صيني: التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يفيد الاقتصاد العالمي

بعد اتهامه بالفساد.. مظاهرات معارضة لنتنياهو في تل أبيب

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

نقص في أعداد المعلمين المدربين بالمدارس في كينيا

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎