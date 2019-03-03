لتوفير "حياة كريمة".. "شبرا الخير" تطلق حملة لتوزيع الخضراوات "مجانا"

أطلقت جمعية شبرا الخير حملة تحت عنوان "أهالينا"، لتوزيع الخضراوات الطازجة مجانا، على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة شبرا الخيمة، التي يقطنها نحو مليوني مواطن بمحافظة القليوبية.



وتأتي الحملة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين الأكثر احتياجا.



وتستهدف حملة "أهالينا" توزيع الخضراوات الطازجة مرتين شهريا على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة شبرا الخيمة، والمسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية بعد إجراء أكثر من بحث اجتماعي لهم من قبل الشباب القائم على إدارة الجمعية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في يناير الماضي الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخاً لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال 2019.



وقال إيهاب فاروق، رئيس جمعية شبرا الخير، إن "حملة أهالينا ليست الأولى ولا الأخيرة لدعم أهالينا في شبرا الخيمة والقليوبية، إذ كانت البداية مع تأسيس الجمعية في سبتمبر وقبل نهاية العام استطعنا تيسير زواج 73 عروسة من اليتيمات ومن الأسر الأكثر احتياجا، ثم توزيع مئات الألحفة على الأسر المتواجدة بقاعدة بيانات الجمعية ثم رسم البهجة مع دخول العام الجديد بتوزيع الهدايا العينية على أهالي شبرا الخيمة".



وأضاف: "مع بداية العام أطلقت الجمعية حملتين لتوزيع اللحوم مجاناً على الأهالي، واليوم نأتي بتوزيع الخضراوات الطازجة على أهالينا للمساهمة في توفير حياة كريمة".



وأضاف رئيس الجمعية: "نجهز العديد من الحملات خلال هذا العام لمساعدة أكثر عدد ممكن من الأسر التي نقوم بالتأكد من حالتهم وأنهم الأكثر احتياجا.. ومن المقرر أن تطلق الجمعية حملة (بنحبك يا أمي) منتصف مارس الجاري لتكريم أكثر من 30 أم مثالية بالقليوبية، إلى جانب تكريم عدد من أسر شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة من أهالينا بالقليوبية".