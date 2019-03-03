صحيفة إيرانية تتحدى "الملالي" وتنشر صورًا لزعيم معارض

نشر حساب صحيفة (اعتماد) اليومية الإصلاحية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت مبكر اليوم، صورة توضح مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد.



يذكر أن مير حسين موسوي زعيم معارض ايراني، وزوجته زهرة رهنورد ناشطة سياسية، كانا قد وضعا تحت الإقامة الجبرية منذ 8 سنوات.



وكان موسوي قد برز كزعيم سياسي للمعارضة خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها عام 2009، مما دفع السلطات الإيرانية إلى منع وسائل الإعلام من نشر صورهما بعد وضعهما قيد الإقامة الجبرية عام 2011، وفقال وكالة "أسوشيتد برس".