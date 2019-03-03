آلاف المتظاهرين يحتشدون فى شوارع بلجراد ضد الرئيس الصربى

خرج آلاف الأشخاص فى مسيرة بوسط مدينة بلجراد، مساء أمس السبت؛ للاحتجاج على الرئيس ألكسندر فوسيتش وحزبه التقدمى الصربى الحاكم، والمطالبة بحرية الإعلام وإنهاء الهجمات التى تستهدف الصحفيين وشخصيات المعارضة.



وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز" صباح اليوم الأحد، فقد أطلق المحتجون صفارات الاستهجان ولوحوا بلافتات كتبوا عليها: "أوقفوا الخيانة ودافعوا عن الدستور وساندوا الشعب"، وهتفوا قائلين: "فوسيتش لص" فى خامس احتجاج من نوعه خلال خمسة أسابيع.



وكانت الاحتجاجات قد تفجرت بعدما تعرض السياسى المعارض بوركو ستيفانوفيتش للضرب على يد مجهولين فى بلدة كروسيفاك فى نوفمبر.



